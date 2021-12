Heimspiel gegen Heidenheim

Van Rhijn vor dem KSC-Startelfdebüt: „Es ist an der Zeit, jedem zu zeigen, was ich leisten kann“

Ricardo van Rhijn ist in Karlsruhe angekommen. Früher spielte er in der Champions League gegen Messi und Ronaldo, gegen Heidenheim steht er zum ersten Mal in der KSC-Startelf. Privat hat es dem früheren niederländischen Nationalspieler noch ein anderer Sport angetan.