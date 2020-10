Vermarkter Sportfive wartet nach Urteil auf den nächsten Zug des KSC

Christoph Schickhardt, der den Rechtevermarkter Sportfive in der Streitsache gemeinsam mit der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek (Stuttgart) vertrat, blieb bei der Bewertung des Ausgangs der Revision im Fußballbild. „Der Ball liegt jetzt in der Spielhälfte des Karlsruher SC“, sagte er am Mittwoch den Badischen Neusten Nachrichten. Am Vormittag hatte der 15. Senat des Oberlandesgerichts Karlsruhe (OLG) ein Urteil des Landgerichts Karlsruhe aus dem November 2019 bestätigt und dem Dienstleister Schadensersatzansprüche zugesprochen. Das OLG bewertete die beiden Kündigungen, die der KSC e.V. gegenüber dem bis März 2020 unter dem Namen Lagardère firmierenden Dienstleister aus Hamburg aussprach, für unwirksam.

