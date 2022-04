Der Routinier bleibt an Bord: Daniel Gordon wird dem Karlsruher SC auch in der kommenden Saison für die Innenverteidigung zur Verfügung stehen. Der mittlerweile 37-Jährige hängt noch ein weiteres Jahr beim badischen Fußball-Zeitligisten dran. Die Vertragsverlängerung hatte sich bereits seit Wochen angekündigt und war am Ende nur noch Formsache gewesen.

„Daniel Gordon hat unsere Erwartungen in ihn auch in der laufenden Saison mehr als erfüllt. Trotz, oder gerade wegen seines Alters ist er weiter ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und immer da, wenn er gefragt ist“, erklärte Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer.

Und Gordon selbst meinte: „Das wird mein insgesamt zehntes Jahr beim Karlsruher SC, das ist nichts Selbstverständliches.“

Bereits 26 Zweitliga-Einsätze in dieser Saison

Der gebürtige Dortmunder spielt – abgesehen von einem einjährigen Intermezzo in Sandhausen – seit 2012 in Karlsruhe. In der laufenden Saison kommt Gordon, den Trainer Christian Eichner auch als wichtigen Spieler für die Kabine schätzt, bereits auf 26 Einsätze in der Zweiten Liga. Und das, obwohl er ursprünglich nur als Back-up vorgesehen war.

Neben dem Platz bastelt Gordon bereits an der Karriere nach der aktiven Laufbahn. Er absolvierte zuletzt die A plus Trainerlizenz.