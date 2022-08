1:1 beim Bundesliga-Absteiger

Video-Elfmeter und Abseitstor: KSC holt dank Wanitzek in Fürth ersten Punkt

Viele Torraumszenen gab es nicht, doch für so manchen Aufreger war die Partie des KSC in Fürth dennoch gut. Am Ende hieß es 1:1, womit die Gäste besser leben konnten. Und das, obwohl sie einmal dem Siegtor ganz nah waren.