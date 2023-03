Einsatzzeit im Test gegen Schaffhausen

Von Kaufmann abgehängter Batmaz lauert beim KSC auf seine Chance: „Dranbleiben und weiterkämpfen“

In der Hinrunde war Malik Batmaz beim KSC noch der Überraschungsmann, inzwischen ist er nur noch Teilzeitkraft. Das liegt vor allem an einem formstarken Konkurrenten. Hängenlassen will sich der 23-Jährige aber nicht.