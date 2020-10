Vor dem Spiel gegen Darmstadt 98: Mit Gersbeck bleibt beim KSC zu rechnen

Der SV Darmstadt 98 hat in dieser Saison nicht zum erhofften Anfang gefunden. „Wir haben zu wenig Punkte für das, was wir gespielt haben“, beklagte Markus Anfang, der neue Trainer der Südhessen, nachdem seine Mannschaft in dieser Woche sowohl gegen den FC St. Pauli (2:2) als auch gegen den VfL Osnabrück (1:1) Führungen aus der Hand gegeben hatte. So ist das Konto der zweitbesten Rückrundenmannschaft aus der vergangenen Saison mit sechs Punkten gefüllt.

Ein Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag, das ist auch eine Klage, die man zwischenzeitlich schon beim mit vier Zählern dastehenden Karlsruher SC anstellte. Doch der „Trend“ sei vor dem Aufeinandertreffen mit den Lilien an diesem Sonntag (13.30 Uhr)„positiv“, erwähnt Christoph Kobald. Auch mit seiner persönlichen Entwicklung kann der Stammplatz-Neuling zufrieden sein. In allen sechs Pflichtspielen dieser Saison sah sich der Innenverteidiger an Robin Bormuths Seite aufgeboten.