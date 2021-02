Auf die KSC-Weise möchte die Überraschungsmannschaft der Zweiten Fußball-Bundesliga ihren guten Lauf fortsetzen. Mit dem SSV Jahn Regensburg hat der Karlsruher SC in dieser Saison noch eine Rechnung offen.

Vor Kampfspielen, wie der Karlsruher SC eines am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SSV Jahn Regensburg in Aussicht hat, stehen Standards natürlich auf dem Trainingsplan von Christian Eichner und Zlatan Bajramovic. Um Varianten bei Freistößen und Eckbällen drehte sich beim badischen Fußball-Zweitligisten am Freitag einiges auf dem Platz.

Für das Duell mit dem Pokalbezwinger des 1. FC Köln werden auf der Wildpark-Baustelle allerdings in Philip Heise und Marvin Wanitzek zwei der einschlägigen Experten fehlen. Der Linksverteidiger verletzt, der Mittelfeldspieler wegen seiner Gelb-Sperre. Marc Lorenz, Jérôme Gondorf oder Kyoung-Rok Choi dürften sich daher verstärkt der ruhenden Bälle annehmen.

Bei der Vorbereitung auf einen laufstarken Gegner, der unter schwierigen Verhältnissen zu bespielen ist, ist die Beschäftigung mit der eigenen Stärke kein Fehler.