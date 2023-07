Wanitzek trifft doppelt: KSC gewinnt Test gegen Balingen mit 4:0

Vor etwa 350 Zuschauern trafen am Samstag Marvin Wanitzek (48. Minute/66.) Ali-Eren Ersungur (64.) und Firat Alpsoy (86.) zum 4:0 (0:0)-Sieg gegen den Regionalligisten und württembergischen Landespokalsieger.

KSC eröffnet Wildparkstadion am Mittwoch gegen Liverpool

Der KSC, der am Mittwoch gegen den englischen Spitzenclub FC Liverpool sein umgebautes Stadion offiziell eröffnen wird, hatte von Beginn an viel Ballbesitz und hätte schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen. Jedoch verschoss Paul Nebel einen Foulelfmeter (43.).

Angreifer Simone Rapp gehörte nicht zum Aufgebot von Karlsruhes Trainer Christian Eichner. Der Schweizer ist nach Clubangaben für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt.