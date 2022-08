Vor Rostock-Spiel

Warum der KSC die „Wilde Maus“ Batmaz nun doch nicht mehr verleihen möchte

Der KSC erlebt in dieser Zweitliga-Saison einen Lewandowski-Effekt. Der Abgang von Philipp Hofmann hat die Badener in der Offensive weniger berechenbar gemacht – und für den Moment treten Spieler aus dem Schatten des an den VfL Bochum verlorenen Mittelstürmers, von denen das mancher nicht gedacht hätte.