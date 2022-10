Mitgliederversammlung

Warum Hock wieder in den Beirat des KSC möchte

So langsam läuft der Wahlkampf. Am Mittwoch erklärte sich der nächste Kandidat, der sich am 20. Oktober von den Mitgliedern des Karlsruher SC in die Machtzentrale des Karlsruher SC wählen lassen möchte.