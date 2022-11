Spielraum für Brosinski?

Erkenntnisse aus der Hinrunde: Was sich der KSC für den Winter alles vornimmt

Der KSC wird am Montag in den Wildpark zurückkehren. Dann startet die Vorbereitung für die Rückrunde. Mit zwei Stützen des Teams will der Sportgeschäftsführer auf jeden Fall verlängern. Die wichtigsten Fragen und Antworten.