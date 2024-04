Wechsel offiziell bestätigt: KSC holt Benedikt Bauer aus Unterhaching

Nun ist es offiziell: Benedikt Bauer wird ab der kommenden Saison für den Karlsruher SC in der Zweiten Liga verteidigen. Der Club bestätigte am Dienstag den Wechsel des 20-Jährigen vom Drittligisten Spvgg Unterhaching in den Wildpark. Über die sich anbahnende Verpflichtung hatten die BNN bereits am Montag berichtet.

Bauers Vertrag in Unterhaching läuft in diesem Sommer aus, demzufolge kommt er ablösefrei nach Karlsruhe. Wie lange sein Kontrakt beim KSC läuft, darüber machte sein neuer Club keine Angaben.

„Mit Benedikt Bauer konnten wir einen sehr talentierten Herausforderer für beide Außenverteidigerpositionen von unserem Weg überzeugen. Durch seine Qualitäten, seine Flexibilität und sein großes Entwicklungspotenzial wird er den Konkurrenzkampf auf unsere etablierten Spieler auf diesen Positionen erhöhen“, erklärte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis, laut der KSC-Mitteilung.

„Der Wechsel zum Karlsruher SC bedeutet für mich den nächsten Schritt in meiner fußballerischen Entwicklung“, wurde Bauer zitiert.

Unter Sandro Wagner den Aufstieg in die Dritte Liga geschafft

Der beidfüßige Bauer kann links und rechts in der Viererkette eingesetzt werden und soll die bereits etablierten Kräfte herausfordern. Auf der rechten Seite war zuletzt Sebastian Jung gesetzt, der seinen Vertrag inzwischen über das Saisonende hinaus verlängert hat.

Auf der linken Seite erkämpfte sich in der laufenden Saison David Herold einen Stammplatz. Zurzeit ist der 21-Jährige allerdings verletzt. Philip Heise wird den Verein im Sommer verlassen.

Nachdem er in der Jugend auch für den TSV 1860 München gespielt hatte, durchlief Bauer in Unterhaching die U17 und U19 und schaffte anschließend den Sprung zu den Profis. Unter Trainer Sandra Wagner schafften er und seine Kollegen 2023 den Aufstieg von der Vierten in die Dritte Liga.

Unter Wagners Nachfolger Marc Unterberger kam Bauer in dieser Saison zu sieben Drittliga-Einsätzen und empfahl sich zudem für die deutsche U20-Nationalmannschaft, für die er bislang zweimal auflief.

Wegen Knieverletzung mehrere Monate außer Gefecht

Eine schwere Knieverletzung setzte ihn ab September 2023 allerdings mehrere Monate außer Gefecht. Sein Comeback feierte Bauer Mitte April bei der 1:2-Niederlage in Saarbrücken. „Wir freuen uns, dass Benedikt nach seiner Knieverletzung wieder komplett fit ist und dass er bei uns zum Trainingsstart im Sommer voll angreifen kann“, sagte Freis hierzu. Bauer ist der zweite externe Neuzugang der Karlsruher für die kommende Saison. Zuvor hatten sie Mittelfeldspieler Noah Rupp (20) vom FC Luzern verpflichtet. Mit den Transfers treibt der KSC den Kaderumbruch voran und gleichzeitig den Plan, junge Spieler an sich binden, die er später im Idealfall gewinnbringend abgeben kann.