Der Karlsruher SC wird an einem Samstagmittag den 1. FC Kaiserslautern zum Südwest-Derby empfangen. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Zweitliga-Spieltage drei bis zehn hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch veröffentlichte.

Die Heimpartie gegen den FCK am sechsten Spieltag steigt demnach am 16. September um 13 Uhr. Die Pfälzer werden dann auf Revanche aus sein, Ende Mai hatten sie im Wildpark mit 0:2 verloren.

Ein weiteres Highlight im neuen BBBank Wildpark geht am 22. Oktober über die Bühne. An jenem Sonntag trifft das Team von Trainer Christian Eichner um 13.30 Uhr auf den Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04.

Auswärts sind die Karlsruher im ersten Saisondrittel freitags und samstags gefordert. So geht es am dritten Spieltag am 18. August, einem Freitagabend (18.30 Uhr), zum Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Exakt zwei Wochen später, am 1. September, heißt der Gegner Fortuna Düsseldorf.

Vergangene Woche hatte die DFL bereits die ersten beiden Spieltage exakt terminiert. Zum Auftakt geht es für den KSC am Samstag, dem 29. Juli, zum Aufsteiger VfL Osnabrück. Angepfiffen wird die Partie um 13 Uhr. Das erste Heimspiel bestreiten die Blau-Weißen am 6. August, einem Sonntag (13.30 Uhr), gegen den Hamburger SV.

Noch drei KSC-Spiele bis zum Saisonstart

Am Montag sind die Karlsruher aus dem Trainingslager in Österreich zurückgekehrt und werden nach einer zweitägigen Pause am Donnerstag im Wildpark auf den Platz zurückkehren.

Vor dem Saisonstart stehen noch Testspiele gegen die TSG Balingen am Samstag (13 Uhr) und den SV Darmstadt 98 (22. Juli) auf dem Programm. Dazwischen liegt das Stadioneröffnungsspiel gegen den FC Liverpool am 19. Juli.