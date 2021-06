„Werner Beinhart“ sorgte beim KSC für eine wegweisende Spielerrevolte

Denkt Mario Eggimann an die Anfänge, sieht er den in der Halbzeitpause qualmenden Thijs Waterink und erinnert sich an die seriösen Bruno Labbadia und Bernhard Trares – Lehrer, die er in Karlsruhe im Sommer 2002 als Mitspieler vorfand.

Aaraus Stadion Brügglifeld mit seinen 8.000 Zuschauerplätzen war ihm zu klein geworden. So kam es, dass der Trainer Stefan Kuntz den Verteidiger im Wildparkstadion einführte. „Ich war Kapitän der Schweizer U21-Nationalmannschaft, dachte, ich bin ein geiler Typ. Als ich vor einer der ersten Einheiten mit Torsten Kracht zum Platz lief, fragte er mich, ob ich für die zweite Mannschaft geholt wurde. Da wusste ich: Du bist hier niemand.“

Eggimann hatte „Schiss“ vor grimmigem Kollegen