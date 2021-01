Gegen Hannover wehrte sich Jérôme Gondorf nicht nur im Spiel, sondern auch verbal nach dem Abpfiff. Einen giftigen Anführer kann der KSC auch am Sonntag in Bochum gut gebrauchen.

Am Donnerstagabend zog der VfL Bochum sozusagen mit dem Karlsruher SC gleich. Beim 3:2 gegen den FC St. Pauli holte die Mannschaft von Trainer Thomas Reis ihre Punkte elf, zwölf und 13 im Jahr 2021.

Dabei war es vor allem im ersten Durchgang ziemlich turbulent zugegangen am Millerntor: viel Tempo, rassige Zweikämpfe und vier teils kuriose Tore.

Christian Eichner hätte nichts dagegen, wenn es beim Spiel des KSC am Sonntag (13.30 Uhr) beim Tabellenzweiten aus Bochum ebenfalls recht rasant zuginge. So war es zumindest den Einlassungen zu entnehmen, die der KSC-Coach am Freitag vom Pressepodium aus in die virtuelle Medienrunde schickte.