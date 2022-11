KSC-Trainerikone

Winnie Schäfer über seine Zeit in Katar: „Die Fußballkultur ist nicht wichtig“

Winfried Schäfer kennt den Fußball in Katar. Elf Monate arbeitete der frühere KSC-Trainer in der Stadt, wo am Sonntag die umstrittene WM-Endrunde im Emirat ihren Lauf nimmt. Er würde es wieder tun.