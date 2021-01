So richtig angekommen ist Marco Djuricin beim KSC nie. Nun ist der Österreicher weg und beim Zweitligisten fragt man sich, ob man noch in der Winter-Transferperiode auf den Abgang reagieren soll.

Kreuzer kündigt interne Diskussion an

Was die Anzahl der geschossenen Tore angeht, gehört der Karlsruher SC mit 26 Treffern zu den Top fünf der Zweiten Liga. Nur der Hamburger SV (31), Greuther Fürth (29), der VfL Bochum (28) und Darmstadt 98 (27) trafen bislang häufiger.

Damit die Tormaschine weiter wie geschmiert läuft, mussten Philipp Hofmann und Co am Donnerstagmittag zu einer Extraschicht antreten. Während die Kollegen aus dem benachbarten Container-Provisorium durchs Fenster linsten, knallten Hofmann, der zuletzt so treffsichere Benjamin Goller und einige andere Offensivakteure des Fußball-Zweitligisten 20 Minuten lang Bälle aufs Tor.

Dass der derzeit verletzte Marco Djuricin nicht mitmischte, überraschte nicht. Am Nachmittag wurde dann bekannt, dass der Österreicher künftig nicht mehr für den KSC stürmen wird. Der 28-Jährige, so teilte es sein bisheriger Arbeitgeber mit, verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. Djuricins noch bis zum Sommer laufender Vertrag wird zum Monatsende aufgelöst.