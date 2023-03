Assistent Bajramovic springt beim KSC für kranken Eichner ein

Der KSC wird am Sonntag ohne Tim Breithaupt in Rostock antreten – und vielleicht auch ohne Christian Eichner. Dessen Assistent Zlatan Bajramovic machte sich am Freitag bei der Pressekonferenz schon mal mit der Chefrolle vertraut.

Am Freitag hatte der KSC einen weiteren Ausfall zu beklagen. Cheftrainer Christian Eichner lag zu Hause krank im Bett, sodass dessen Assistent Zlatan Bajramovic am Mittag das Pressepodium betrat und sich vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Live-Ticker auf bnn.de) bei Hansa Rostock den Fragen der Journalisten stellte.

„Das ist ein bisschen ungewohnt, mal in vorderster Reihe zu stehen“, bekannte Bajramovic in seinem Eingangsstatement und fügte – womöglich mit Blick auf seine weitere Trainerkarriere – hinzu: „Ist eine gute Übung.“

Zuvor hatte Pressesprecher Michael Wolf bestätigt, dass Tim Breithaupt zumindest am Sonntag keine Option sein wird. Der Mittelfeldspieler habe sich am Vortag eine Knöchelverletzung zugezogen, die genaue Diagnose stehe aber noch aus, erklärte Wolf.

Sitzt KSC-Trainer Christian Eichner am Samstag im Flieger an die Ostsee?

Breithaupt hatte es bei der Einheit am Donnerstag in einem Zweikampf offenbar schwerer am Sprunggelenk erwischt. Der 21-Jährige, dessen rechter Knöchel noch am Platz verbunden wurde, musste das Training daraufhin abbrechen.

„Das tut weh, aber durch die Tatsache, dass wir viele Formationen eingeübt haben, gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, das aufzufangen“, sagte Bajramovic zum Ausfall von Breithaupt, der in der dieser Runde bislang alle Partien für den KSC bestritten und in der Vorsaison nur einmal gefehlt hatte. Kyoung-Rok Choi steht nach seinem vor knapp zwei Wochen erlittenen Schlüsselbeinbruch ebenfalls nicht zur Verfügung.

Ob Bajramovic dann auch am Sonntag in Rostock nach Abpfiff auf das Pressepodium steigen wird, blieb am Freitag zunächst noch offen. Eichners Assistent äußerte die Hoffnung, sein Chef könne am Samstag mit im Flieger sitzen, der den KSC-Tross von Mannheim aus an die Ostsee befördern wird.

Bajramovic warnt vor Kulisse im Ostseestadion

Augenzwinkernd nahm Bajramovic noch auf seine eigene Krankheits-Statistik Bezug: „Wir machen immer wieder Witze darüber, dass ich nie krank war. Darüber wird er wahrscheinlich lachen. Ich habe noch keinen Tag gefehlt in den sechs Jahren, das muss ich hier noch einmal betonen.“

Bajramovic ist seit Dezember 2016 für den KSC tätig, war bereits unter Mirko Slomka, Marc-Patrick Meister und Alois Schwartz Co-Trainer und coachte zwischenzeitlich auch die zweite Mannschaft und die U19. Seit Februar 2020 ist er nun an Eichners Seite für die Profis zuständig, zu Saisonbeginn kam Sirus Motekallemi als weiterer Assistent hinzu.

Man kann die Fans dann auch irgendwann ein bisschen zur Ruhe bringen, wenn man selbst eine gute Leistung abliefert. Zlatan Bajramovic, Assistent von Christian Eichner

Von seinen bisherigen Erfahrungen an der Seitenlinie ist Bajramovic ein Gastspiel in Rostock besonders in Erinnerung geblieben. „Ich habe es noch nirgendwo lauter erlebt als in Rostock in der letzten Saison im Sommer bei 30 Grad. Und davon gehe ich diesmal auch aus“, betonte der 43-Jährige am Freitag.

Gleichzeitig formulierte er das Vorhaben, den Lärmpegel im Ostseestadion am Sonntag durch eigenes Zutun dämpfen zu wollen. „Man kann die Fans dann auch irgendwann ein bisschen zur Ruhe bringen, wenn man selbst eine gute Leistung abliefert“, sagte Bajramovic.

Hansa Rostock spricht nach Ausschreitungen Sanktionen gegen Fans aus

Möglicherweise wird es am Sonntag nicht ganz so stimmungsvoll werden wie sonst. Am Freitag gaben die Rostocker bekannt, dass sie nach den jüngsten Fan-Ausschreitungen in Hamburg ihren Anhängern für den Rest der Saison Choreografien untersagen.

Ferner strich der Club die Fanclub-Kontingente für die Auswärtsspiele in Magdeburg (2. April) und Paderborn (15. April). Karten sollen demnach nur noch an Vereinsmitglieder im Einzelverkauf ausgegeben werden.

Hansa will zudem Mitarbeiter aus dem eigenen Ordnungsdienst bei Auswärtsspielen einsetzen und prüft nach eigenen Angaben gemeinsam mit der Polizei die Anbringung weiterer Kameras im Ostseestadion.