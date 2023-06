Rein numerisch war am Montagvormittag neben dem Rudi-Wimmer-Platz fast genauso viel los wie auf dem Spielfeld selbst. Das lag zum einen daran, dass sich zum Training im Wildpark der eine oder andere Kiebitz eingefunden hatte. Zum anderen fehlte so mancher Profi des Karlsruher SC bei der ersten Einheit der Woche.

Eine Gruppe, zu der unter anderem die Neuzugänge Patrick Drewes und Marcel Beifus gehörten, hielt sich am Städtischen Klinikum auf, um die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorgeschriebene sportmedizinische Untersuchung zu absolvieren. Am Dienstag und Mittwoch werden die restlichen Spieler diese über sich ergehen lassen.

Die Clubs sind „zu Beginn des Spieljahres und bei Transfers während eines Spieljahres“ verpflichtet, „die Sporttauglichkeit sämtlicher auf der Spielberechtigungsliste aufgeführten Spieler nach einer vorgeschriebenen ärztlichen Untersuchung auf orthopädischem und kardiologisch-internistischem Gebiet nachzuweisen“, wie es in der DFL-Lizenzierungsordnung heißt.

Eichners Plan: Intensität, Luft holen, Druck auf die Propeller

So wird Christian Eichner also in der ersten Wochenhälfte an den Vormittagen jeweils nur eine Rumpftruppe auf dem Platz begrüßen. Das Programm für die erste vollständige Trainingswoche der Vorbereitung hat der KSC-Coach indes recht klar umrissen. „Wir versuchen, am Montag und Dienstag eine gewisse Intensität reinzubekommen. Nach dem Test am Mittwoch wird es am Donnerstag ein kleines Luftholen geben, am Freitag ein bisschen Druck auf die Propeller und am Samstag einen Tag Erholung“, führte Eichner aus.

Am Sonntag wird er zusammen mit dem KSC-Tross ins Trainingslager ins österreichische Neukirchen am Großvenediger aufbrechen. Den Test am Mittwoch (18.30 Uhr) bestreiten die Karlsruher bei der Spvgg Ketsch aus der Landesliga Rhein-Neckar. Ihre erste Testpartie hatten sie am Samstag beim SV Staufenberg mit 14:0 gewonnen.

Am Montagvormittag zeigte Rückkehrer Lars Stindl indes seine Abschlussqualitäten. Bei einer Torschussübung überwand der 34-Jährige, der am Samstag erstmals mit seinen neuen Kollegen trainiert hatte, mehrfach den einzig noch verbliebenen Torhüter Kai Eisele. Am Ende ballte Stindl die Fäuste, weil sein Team, zu dem auch Geburtstagskind Jérome Gondorf (35) zählte, der Aufräum-Strafe entgangen war.