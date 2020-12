Am 6. Januar 1977 schauten beim KSC alle auf Thomas Sjöberg. Beim traditionellen Kick-off zum neuen Jahr in Neureut feierte der von Malmö FF verpflichtete Mittelstürmer seinen Einstand. Zeitzeugen sprechen davon, dass der erste Ball, um deren Annahme sich der schwedische Nationalspieler im KSC-Trikot mühte, noch heute in der Erdumlaufbahn zu vermuten ist.

Sjöberg, der nur vier Monate bleiben sollte, war in Karlsruhe zur falschen Zeit am falschen Ort. Am 7. April 1977 war er in seinem VW Käfer auf dem Weg zum Training.