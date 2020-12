Als vor einer Woche das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ erstmals über mutmaßliche Missstände am Turn-Bundesstützpunkt in Chemnitz berichtete, da schlug das in der Turn-Szene hohe Wellen. Und riss bei Désirée Baumert alte Wunden auf.

„Richtig wütend“ wurde die frühere Nationalturnerin der Kunstturn Region Karlsruhe (KRK), als sie von den teils massiven Vorwürfen der Weltmeisterin Pauline Schäfer und weiterer Turnerinnen las.