Kein Training und keine Wettkämpfe - der erneute Lockdown im Amateur- und Freizeitsport stellt die Verantwortlichen vor große Herausforderungen. Nun bringt sich der Württembergische Landessportbund für weitere Landeshilfen in Stellung.

Angesichts des Teil-Lockdowns hofft der Württembergische Landessportbund (WLSB) auf weitere Unterstützung von der Politik. „Noch stecken wir mittendrin in der Pandemie und können überhaupt nicht abschätzen, wie lange sie dauert. Aber schon jetzt treten die Folgen für den Sport deutlich zu Tage“, sagte WLSB-Präsident Andreas Felchle am Freitag. Das Hilfsprogramm müsse über den 30. November hinausgehen, forderte er.

Mit der „Soforthilfe Sport“ der baden-württembergischen Landesregierung sollen finanzielle Einbußen als Folge der Corona-Pandemie abgefedert werden. Das Land stellt insgesamt 11,6 Millionen Euro für die Vereine und die Sportverbände in Württemberg sowie im Gebiet des Badischen Sportbunds Nord und des Badischen Sportbunds in Südbaden zur Verfügung. Aufgrund der derzeit geltenden Einschränkungen ist der Amateur- und Freizeitsport bis Ende November weitestgehend still gelegt.