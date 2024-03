Lewandowski und Polen nur noch einen Schritt von EM entfernt

Die polnische Fußball-Nationalmannschaft gewinnt ihr Playoff-Halbfinale gegen Estland 5:1. Auch Georgien, Griechenland, Island, Wales und die Ukraine stehen in den Endspielen.

Robert Lewandowski und die polnische Fußball-Nationalmannschaft dürfen weiter auf die Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland hoffen. Die Polen gewannen in Warschau ihr Playoff-Halbfinale gegen Estland mit 5:1 (1:0).

Auch Georgien (2:0 gegen Luxemburg), Griechenland (5:0 gegen Kasachstan), Island (4:1 gegen Israel), Wales (4:1 gegen Finnland) und die Ukraine (2:1 gegen Bosnien-Herzegowina) setzten sich durch.

Am Dienstag kommt es nun zu den Finalspielen Wales gegen Polen, Ukraine gegen Island und Georgien gegen Griechenland. Die Sieger dieser drei Begegnungen lösen die letzten Tickets zur EM.

Die Polen gingen durch einen Treffer von Przemyslaw Frankowski (22. Minute) in Führung. Dazu profitierten die Gastgeber von der frühen Gelb-Roten Karte gegen den estnischen Mittelfeldspieler Maksim Paskotsi (27.). Piotr Zielinski (50.), Jakub Piotrowski (70.) und Sebastian Szymanski (77.) erzielten die weiteren Tore für Polen. Dazu unterlief Estlands Kapitän Karol Mets, der bei Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli unter Vertrag steht, ein Eigentor (74.). Für den Ehrentreffer der Gäste sorgte Martin Vetkal (78.).

Beim Heimsieg der Georgier stand der spanische Schiedsrichter Jose Maria Sanchez im Mittelpunkt. Er nahm den vermeintlichen Ausgleichstreffer der Luxemburger durch Gerson Rodrigues nach Betrachten der Videobilder zurück. Zuvor hatte Maxime Chanot eine Torchance von Georges Mikautadze verhindert. Der Luxemburger sah dafür die Rote Karte. Die Ukraine drehte in der Endphase des Spiels noch einen 0:1-Rückstand gegen die Bosnier in einen 2:1-Erfolg.