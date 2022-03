Lions geht die Puste aus

Am Ende machten dann doch die fehlenden Körner den Unterschied: Die PSK Lions haben bei der Rückkehr aufs Parkett nach zwei Wochen Corona-Zwangspause eine bittere Niederlage kassiert. Beim 85:86(51:51) gegen die Artland Dragons hatten die Lions bis in die Schlusssekunden allen Widrigkeiten getrotzt und den Sieg vor Augen, mussten aber letztlich doch einen Rückschlag im packenden Play-Off-Kampf der zweiten Basketball-Bundesliga hinnehmen.

Lange Zeit zum Trübsal blasen bleibt für das Team von Coach Aleksandar Scepanovic, das als Tabellen-Neunter erstmals seit längerer Zeit keinen der begehrten acht Play-Off-Plätze belegt, aber nicht. Schon am Sonntag gastieren beim zweiten Teil des Doppel-Heimspieltags die Nürnberg Falcons (18 Uhr) in der Lina-Radke-Halle.

Wie schon gegen die Dragons werden im Duell der Tabellen-Nachbarn vermutlich weiter Emil Marshall und Tom Alte fehlen, die sich zwar inzwischen freitesten konnten, aber noch Trainingsrückstand haben.

Dass die Lions zuletzt kaum gemeinsam trainieren konnten, war ihnen zunächst nicht anzusehen. Vor allem offensiv lief vom Tip-Off an vieles rund, so dass schnell eine 20:11-Führung zu Buche stand. Doch die im Abstiegskampf steckenden Gäste, die jedoch vier ihrer letzten fünf Spiele gewannen, ließen sich nicht abschütteln, arbeiteten sich vor allem dank einer starken Dreierquote wieder heran und lagen zum Viertelende sogar knapp vorn (26:27).

Auch im zweiten Abschnitt sahen die 826 Zuschauer einen unterhaltsamen Offensiv-Schlagabtausch, der immer mehr zu einem Privat-Duell zwischen Lions-Spielmacher Stanley Whittaker und Gäste-Profi Taren Sullivan wurde. Beide hatten bis zur Pause bereits 17 Zähler vorzuweisen, wobei Sullivan die Dragons mit bis dato fünf Dreiern immer dann auf Schlagdistanz hielt, wenn die Hausherren davonziehen wollten. Folgerichtig gingen beide Mannschaften mit einem 51:51 in die Halbzeit.

Die Intensität blieb auch nach der Pause hoch, wobei beide Teams nun auch in der Defensiv-Arbeit zulegten. Der erste kleine Lauf gelang dann den Gästen, was Scepanovic nach gut sechs Minuten zu einer Auszeit zwang (59:66), die ihre Wirkung aber nicht verfehlte. Viertelübergreifend zehn Lions-Punkte in Folge sorgten dafür, dass vor den letzten zehn Minuten (65:66) weiter alles offen blieb.

Und obwohl die Lions auch im Schlussviertel zwischenzeitlich mit vier Zählern in Front lagen, reichte es letztlich nicht zum Happy-End.

PSK Lions: Whittaker 29 Punkte/2 Dreier, Pluskota 15, Zylka 14/2, Crews 8, Freeman 6/2, Moyer 6, Behrend 4, Schmitz 3.