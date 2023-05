Live-Ticker: KSC ist beim Saisonfinale zu Gast bei St. Pauli

An diesem Sonntag gastiert der KSC zum Saisonfinale in Hamburg beim FC St. Pauli. Auf welchem Platz schließen die Badener diese Saison ab? Zum Live-Ticker.

Am 34. Spieltag gastiert der KSC beim FC St. Pauli. Anpfiff ist am Sonntag um 15.30 Uhr. Für beide Teams geht es im Saisonfinale lediglich noch um die Abschlussplatzierung in der Zweitliga-Tabelle. Während die viertplatzierten Hamburger noch auf Rang fünf oder sechs abrutschen können, wird der KSC versuchen, den im Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:0) eroberten siebten Platz zu verteidigen.

Offen ließ Trainer Christian Eichner zuletzt, ob Daniel Gordon sein allerletztes Spiel vor dem Ruhestand noch einmal auf dem Platz verbringen wird.

Als Ersatz für den gesperrten Abwehrchef Marcel Franke kommen außerdem Florian Ballas oder Felix Irorere infrage, für die es ebenfalls die letzte Partie für den KSC sein wird. Neben Franke sitzt auch Kapitän Jérome Gondorf eine Gelb-Sperre ab.

Gibt es wieder ein Spektakel wie beim Hinspiel zwischen KSC und St. Pauli?

Im Hinspiel hatten beide Mannschaft den Fans ein wildes Spektakel geboten: Obwohl die Gastgeber zwischenzeitlich 2:0, 3:1 und 4:3 vorne lagen, mussten sie sich am Ende mit einem 4:4 begnügen. Die Begegnung war auch deswegen in Erinnerung geblieben, weil diese aufgrund eines Pyro-Exzesses der Heimfans erst mit Verspätung beginnen konnte.

Damals gingen beide Teams mit Abstiegssorgen in die Winterpause. Nach einer starken Rückrunde werden der KSC und der FC St. Pauli nun aber in der oberen Tabellenhälfte ins Ziel kommen. Die Hamburger stellen dabei sogar mit Abstand die beste Mannschaft der Rückserie.

Die BNN berichten mit einem Live-Ticker.