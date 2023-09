Am Donnerstag wird Neuzugang Gustav Davidsson bei den Rhein-Neckar Löwen wohl erneut Spielmacher Juri Knorr vertreten. Trainer Sebastian Hinze rechnet derweil mit der ein oder anderen Überraschung.

Nach dem holprigen Bundesliga-Start mit einem Remis und einer Niederlage gingen die Rhein-Neckar Löwen zuletzt zweimal in Folge als Sieger vom Platz. Die Badener sind offenbar in der neuen Saison angekommen.

Für deren Neuzugänge gilt dies nur bedingt. Der nachverpflichtete Leihspieler Andreas Holst Jensen ist noch dabei, in der neuen Umgebung Fuß zu fassen. Arnor Oskarsson und Steven Plucnar Jacobsen kamen bislang über den Statisten-Status nicht hinaus, während Jon Lindenchrone immerhin eine Nebenrolle zukam.

Zum Regisseur stieg zuletzt Gustav Davidsson auf. Der schwedische Rückraumspieler zog in der Partie beim Bergischen HC (31:29) nach dem kurzfristigen Ausfall von Juri Knorr die Fäden und gehörte nicht nur wegen seiner sechs Treffer zu den Besten im Löwen-Dress.

„Gustav hat die Rolle sehr, sehr gut übernommen – sowohl in der Steuerung des Tempospiels als auch im Positionsangriff“, lobt Trainer Sebastian Hinze den 23-Jährigen, der in der Vorsaison bei Hammarby IF zum wertvollsten Spieler der schwedischen Liga avanciert war.

Löwen-Trainer Hinze rechnet mit der ein oder anderen Überraschung

An diesem Donnerstag (19 Uhr) im Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten wird Davidsson aller Voraussicht nach ein weiteres Mal als Taktgeber gefragt sein. Hinze rechnete am Dienstag noch nicht mit Knorrs Rückkehr. Dem Nationalspieler macht aktuell eine Bauchmuskelverletzung zu schaffen.

Auch für Olle Forsell Schefvert, der in dieser Woche nach auskurierter Knieverletzung erstmals wieder mit dem Team trainieren konnte, kommt das Duell mit dem Aufsteiger noch zu früh.

„Für uns ist es wichtig, sehr stabil aufzutreten, mit einer hohen Effizienz im Tempospiel zu agieren, eine gute Deckungsleistung zu haben und im Positionsangriff mit unseren Stärken konsequent anzugreifen“, fordert Hinze und rechnet beim Gegner mit dem ein oder anderen Überraschungseffekt.

Unnötige Zeitstrafen kosteten Löwen beim Bergischen HC fast den Sieg

Mit der Vorstellung beim Bergischen HC war der Löwen-Coach grundsätzlich zufrieden. In einem Punkt sieht Hinze allerdings definitiv Besserungsbedarf. „Ein großes Thema sind die Unterzahlsituationen und die Frage, warum wir die Zeitstrafen bekommen. Eigentlich sind eine Mannschaft, die mit wenigen Zeitstrafen arbeitet.

Gegen den BHC hatten die Löwen gleich fünf meist unnötige Zwei-Minuten-Hinausstellungen kassiert und so den Gegner zurück ins Spiel geholt. Das soll sich nun am Donnerstag möglichst nicht wiederholen.

Bereits am Sonntag (15 Uhr) folgt der nächste Auftritt in der Mannheimer SAP Arena, wenn die Nachholpartie vom ersten Spieltag gegen den TVB Stuttgart ansteht. Möglicherweise wird dann wieder Knorr bei den Löwen Regie führen.