Matthäus: Wechsel von Ronaldo zum FC Bayern wäre „sexy“

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält einen Wechsel von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo zum FC Bayern für „sexy“. Das schrieb der ehemalige Münchner Bundesligaprofi in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky.

„Zumindest sollte man die Optionen durchdenken und einmal durchspielen“, ergänzte Matthäus. Der 61-Jährige würde an Stelle des Clubs über eine Verpflichtung des 37-Jährigen nachdenken, „wenn man bei Bayern der Meinung ist, dass Cristiano Ronaldo körperlich noch in der Lage ist, ein bis zwei Jahre richtig zu helfen“. Außerdem sei eine Voraussetzung, dass man die für Robert Lewandowski generierte Ablösesumme „mehr oder weniger eins zu eins in den portugiesischen Megastar investieren kann“.

Während Lewandowski die Bayern verlassen will, soll Ronaldo laut Medienberichten nicht mehr für Manchester United spielen wollen. Die Bayern wurden als möglicher neuer Club gehandelt, wollen davon selbst aber nichts wissen.

„Natürlich wäre das kein Transfer mit Blick in die Zukunft. Er ist 37 und würde permanent für Schlagzeilen sorgen“, schrieb Matthäus: „Ich bin mir auch nicht sicher, ob er in das System von Bayern München passt. Aber er ist immer noch ein überragender Torjäger.“ Ronaldo sei „einer der besten Stürmer aller Zeiten und würde sicher um die 30 Tore erzielen“. Eine Refinanzierung wäre laut Matthäus „durch Trikot-Verkäufe und ähnlichem garantiert“.