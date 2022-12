Im Sommer 1982 war ich 16 und verbrachte wie die Jahre zuvor zwei Wochen im Zeltlager der Katholischen jungen Gemeinde – mitten in der Wildnis. Und wie immer hieß es: Kein Fernseher, WM hin oder her. Was es gab, war ein Radio im Küchenzelt. Das war für die 83 jüngeren Teilnehmer zwar Sperrzone, aber nicht für das verantwortliche Leitungsteam, dem ich in diesem Jahr erstmals angehörte.

Natürlich stand es auf Empfang, als das Halbfinale Deutschland gegen Frankreich angepfiffen wurde. Doch nach aus deutscher Sicht bis dahin wenig ruhmreichen Kicks war die Begeisterung anfangs eher mäßig.

Zunächst nur bruchstückhaft drang das sich anbahnende Drama an unsere Ohren, während ich mich draußen mit der Menge zum abendlichen Lagerfeuer-Programm einfand.

Sturm ins Küchenzelt

Mit der Verlängerung änderte sich das schlagartig. Ich stürmte ins Küchenzelt – und wieder raus ans Lagerfeuer, um den Kindern Bericht zu erstatten. 3:3!

Dann Elfmeterschießen – ohne die Bilder dazu sehen zu können, die Nerven zum Zerreißen gespannt. Und dann verschießt Uli Stielike auch noch! Der Rest ist Geschichte.

Zwei von Toni Schumacher gehaltene Elfmeter, dann höre ich den Sprecher sagen: „Hrubesch läuft an“.... mein Puls rast ... Als ich Sekunden später im knisternden Lagerfeuer-Rund den dramatischen Schlusspunkt mit überschlagender Stimme nacherzähle, steigt aus über 80 Kehlen lauter Jubel hinauf in die plötzlich magische Nacht.