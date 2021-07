Milwaukee Bucks führen in Finals mit 3:2

Die Milwaukee Bucks haben das dritte NBA-Finalspiel gegen die Phoenix Suns in Serie gewonnen und sind nun noch einen Sieg von ihrer zweiten Meisterschaft nach 1971 entfernt.

Das Team um Giannis Antetokounmpo gewann am Samstagabend (Ortszeit) in Phoenix mit 123:119. Es war der erste Auswärtssieg der Serie, in der Milwaukee nun mit 3:2 führt. Spiel sechs steht in der Nacht zum Mittwoch (3.00 Uhr/MESZ) an.

Die Suns führten nach dem ersten Viertel noch 37:21, doch Milwaukee schlug im zweiten Viertel mit 43:24 zurück und ließ sich die knappe Führung in der zweiten Halbzeit nicht mehr nehmen. Ein Ballverlust von Suns-Star Devin Booker, der 40 Punkte erzielte, entschied die Partie: Jrue Holiday nahm ihm beim Stand von 120:119 knapp 15 Sekunden vor Schluss den Ball ab. Seinen anschließenden Alley-oop-Pass vollendete Antetokounmpo mit einem Dunk. Der Grieche kam auf 32 Punkte, Unterstützung bekam er offensiv vor allem von Khris Middleton (29) und Holiday (27).