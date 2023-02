Eigentlich begann das neue Jahr für Niclas Kirkelokke in sportlicher Hinsicht ziemlich unspektakulär. Am 16. Januar hatte sich der dänische Handballprofi im Trainingszentrum in Kronau eingefunden, um mit den verbliebenen Kollegen der Rhein-Neckar Löwen die Vorbereitung auf den Restart an diesem Wochenende einzuläuten.

Dass er das Viertelfinale im DHB-Pokal bei der TSV Hannover-Burgdorf an diesem Samstag (18.30 Uhr) als frisch gebackener Handball-Weltmeister bestreiten wird, hatte sich Kirkelokke vor zweieinhalb Wochen nicht träumen lassen. Doch durch die kurzfristige Nachnominierung am Ende der Hauptrunde durch Trainer Nikolaj Jacobsen, einst Meistercoach bei den Löwen, erlebte der Rückraumspieler märchenhafte Tage.

„Das war megacool, dabei zu sein. Und danach war es total besonders, als wir am Rathaus von Kopenhagen von der ganzen Stadt gefeiert wurden“, erzählt der 28-Jährige, der im Viertelfinale, im Halbfinale und im Endspiel jeweils auf dem Parkett stand und sogar als Torschütze in Erscheinung trat.

Zehn WM-Fahrer fehlten in der Vorbereitung

Seit Donnerstag ist Kirkelokke nun zurück im Alltag. Gleiches gilt für die sieben WM-Fahrer aus Deutschland und Schweden, die ebenfalls am Final-Wochenende gefordert waren. Zu diesen zählen Joel Birlehm, Jannik Kohlbacher, Patrick Groetzki und Juri Knorr, die mit der deutschen Auswahl auf Rang fünf landeten.

Für Löwen-Trainer Sebastian Hinze ist die Ausgangslage nicht einfach. Einerseits bewiesen seine Spieler bei der WM ihre Klasse – allen voran der ins All-Star-Team berufene Knorr – und tankten nach der starken ersten Saisonhälfte noch mehr Selbstvertrauen.

Andererseits konnte Hinze angesichts von insgesamt zehn WM-Fahrern in den vergangenen Wochen nur mit einer Rumpftruppe trainieren. Der Restart ist somit ein Aufbruch ins Ungewisse. „Natürlich ist die Zeit zum Spiel knapp. Es gibt viele Fragezeichen bei uns und viele Fragezeichen auf Seiten von Hannover“, sagt Hinze.

Einsatz von Forsell Schefvert fraglich

Der Coach des Bundesliga-Dritten will am Samstag kurzfristig entscheiden, wem er wie viel Spielzeit gibt. Grundsätzlich fraglich ist aus privaten Gründen der Einsatz des Schweden Olle Forsell Schefvert. Und da Halili Jaganjac weiterhin verletzungsbedingt fehlt, muss Hinze möglicherweise im Innenblock improvisieren.

Noch größer ist die Not beim Gegner. Neben den Langzeitverletzten Jonathan Edvardsson und Bastian Roscheck fallen auch Renars Uscins (Muskelfaserriss) und Justus Fischer (Muskelbündelriss) aus. Zudem sind weitere Spieler angeschlagen, so dass die Recken zuletzt sogar die Generalprobe gegen GWD Minden absagen mussten.

Bei den Löwen steht derweil Uwe Gensheimer vor seinem Comeback. Hinze zufolge nähert sich der Linksaußen, der sich im November einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte, wieder der vollen Leistungsfähigkeit.

Ich finde es nicht so schwer zurückzukommen. Löwen-Spieler Niclas Kirkelokke, der mit Dänemark Weltmeister wurde

Der 36-Jährige könnte beim Kampf um den Einzug ins Final Four zum Faktor werden – genau wie Kirkelokke. Schließlich bringt der Däne jede Menge Euphorie von seinem unverhofften WM-Abstecher mit, bei dem er im Gegensatz zu Knorr und Co nur vier Partien absolvierte.

„Ich finde es nicht so schwer zurückzukommen. Und ich finde es ganz gut, dass es am Samstag gleich ein sehr wichtiges Spiel ist. Dann hat man nicht so viel Zeit nachzudenken“, sagt der Weltmeister. Und nimmt Kirkelokke mit den Löwen die Hürde Hannover, dann darf er möglicherweise am 16. April in Köln einen weiteren Pokal in die Höhe stemmen.