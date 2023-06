Moukoko will EM-„Bühne“ nutzen

Supertalent Youssoufa Moukoko schätzt U21-Europameister Deutschland bei der EM-Endrunde besser als beim Titelgewinn vor zwei Jahren ein.

„Es ist noch mehr Qualität da. Man wird sehen, ob wir den Willen und den Ehrgeiz der damaligen Mannschaft auch so haben. Eine Frage ist, wie man mit Widerständen umgeht“, sagte der 18 Jahre alte Stürmer von Borussia Dortmund kurz vor dem Turnierstart. Das BVB-Juwel war bereits vor zwei Jahren dabei und ist laut Statistik Europameister. Doch beim zweigeteilten Turnier im Jahr 2021 kam er in der Vorrunde nicht zum Einsatz, in der K.o.-Phase fehlte er verletzt.

Moukoko, der Star der U21-Auswahl

„Wenn ich einen Titel gewinne, will ich auch etwas dazu beitragen. Das war vor zwei Jahren nicht der Fall. Ich habe keine Minute gespielt. Auch wenn das auf dem Papier steht, fühle ich mich nicht als Europameister“, sagte Moukoko. „Diesmal bin ich Stammkraft und Führungsspieler. Ich will die Spiele nutzen, denn es ist eine Bühne für jeden. In erster Linie spielt man für Deutschland, aber es gibt viele Spieler, die durch so ein Turnier den Durchbruch geschafft haben.“ Los geht es für seine Mannschaft am Donnerstag gegen Israel. Weitere Gegner sind Tschechien und Titelkandidat England.

Moukoko, der auch bei der WM der A-Nationalmannschaft in Katar einmal zum Einsatz kam, ist gemessen am Marktwert von geschätzten 30 Millionen Euro der größte Star der DFB-Auswahl. „Er weiß, was er kann. Er ist ein Riesentalent, das das jetzt bei der Europameisterschaft gegen Topgegner bestätigen muss. Da muss er sich durchsetzen. Er hat das Zeug dazu und wir werden es in den nächsten Spielen erleben“, sagte Co-Trainer Hermann Gerland.

Angesprochen auf Moukokos Vorhaben, auch Torschützenkönig werden zu wollen, erklärte der 69-jährige Gerland: „Ich habe kein Problem damit, wenn er Torschützenkönig wird und wir Europameister. Dann können wir noch zusammen zu den Olympischen Spielen fahren, was Besseres gibt es nicht.“