Nach 2:0-Führung: Schindler bei Darts-WM ausgeschieden

Der erste Aktive aus dem deutschen Quartett ist bei der WM in London ausgeschieden. Darts-Profi Martin Schindler verspielt dabei eine komfortable Führung.

Turnier in London

Der deutsche Darts-Profi Martin Schindler hat den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft verspielt. Der 27-Jährige aus Strausberg verlor in London nach 2:0-Führung noch mit 3:4 gegen Scott Williams aus England.

In der Runde der letzten 16 bekommt es der ungesetzte Außenseiter Williams mit dem Sieger der Partie zwischen dem Australier Damon Heta gegen Berry van Peer aus den Niederlanden zu tun. Heta und van Peer spielen erst am Freitag gegeneinander, das Achtelfinale wird demnach erst am Samstag ausgetragen.

Schindler legte wie beim 3:1-Auftaktsieg über den Niederländer Jermaine Wattimena stark los, ließ diesmal aber mächtig nach. Vor allem im dritten und vierten Satz vergab die deutsche Nummer zwei zahlreiche Chancen. Auch im Entscheidungssatz konnte Schindler nicht das gewünschte Niveau bringen.

Die WM war lange Zeit das Schreckensturnier von Schindler. Im Vorjahr gewann er erstmals überhaupt eine Partie und verlor im Anschluss knapp gegen den späteren Weltmeister Michael Smith aus England. 2023 erreichte Schindler bereits bei den UK Open und beim World Grand Prix das Viertelfinale. Das ist im Alexandra Palace bei dieser WM trotz günstiger Ausgangslage nicht mehr möglich, es blieb wie vor einem Jahr bei einem Erfolg.