Finale 1:2 verloren

Nach Fußball-EM der Frauen: Auf den Rausch folgt die Abrechnung in der Bundesliga

Fußballfeste vor großer Kulisse – das können längst auch die Frauen. Das deutsche Team hat in England begeistert. Doch was der EM-Rausch wert war, wird sich erst ab September in der Bundesliga zeigen.