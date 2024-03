Nadal erneut ausgebremst: Absage für Indian Wells

Ein Show-Match in Las Vegas, dann ein richtiger Härtetest in Indian Wells. So hatte sich Rafael Nadal das vorgestellt. Doch aus dem Plan des Tennis-Stars wird nichts.

Rafael Nadal hat seine Teilnahme am Tennis-Turnier in Indian Wells kurzfristig abgesagt.

„Ich habe hart gearbeitet und ihr alle wisst, dass ich am Wochenende einen Test hatte, aber ich finde mich nicht bereit dafür, auf dem höchsten Niveau zu spielen bei einer so wichtigen Veranstaltung“, teilte der Spanier per Statement der Veranstalter mit. „Es ist keine einfache Entscheidung, sie ist sogar schwer, aber ich kann weder mich noch Tausende Fans anlügen.“ Für Nadal rückt Sumit Nagal aus Indien als Lucky Loser ins Hauptfeld.

Nadal war erst am Sonntag in Las Vegas zu einem Show-Match gegen Carlos Alcaraz angetreten und hatte sich seinem 17 Jahre jüngeren Landsmann im Match Tiebreak mit 6:3, 4:6, 12:14 geschlagen geben müssen. Körperlich sah der 37-Jährige dabei gut aus, auch wenn er nicht an seine Grenzen gehen musste.

Zuletzt hatte Nadal fast ein Jahr lang wegen einer komplizierten Hüftverletzung pausieren müssen. Erst im Januar kehrte er in Australien auf die ATP-Tour zurück, wurde beim Turnier in Brisbane nach zwei Siegen aber von der nächsten Blessur gestoppt. Die Folge: Keine Australien Open, stattdessen wieder Ruhe und Reha. „Ich konnte leider nicht das Programm absolvieren, das ich mir vorgenommen hatte“, sagte Nadal, der auch für das Turnier in Doha absagen musste. Das große Ziel für Nadal ist die Sandplatzsaison mit den French Open und den Olympischen Spielen in Paris als Highlights.