Nächster Ronaldo-Rekord - Barcelona verliert erneut

Cristiano Ronaldo hat die nächste Bestmarke in der Champions League aufgestellt. Weiter in der Krise befindet sich der FC Barcelona und Juventus Turin besiegt Titelverteidiger FC Chelsea.

Der Fußball-Profi von Manchester United stand beim 2:1 (0:0) gegen den FC Villarreal zum 178. Mal im höchsten europäischen Wettbewerb auf dem Feld und krönte seinen Auftritt auch noch mit dem Siegtreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte er sich den Rekord mit dem ehemaligen spanischen Spitzentorwart Iker Casillas geteilt. Nach der 1:2-Auftaktniederlage beim Schweizer Meister Young Boys Bern und dem zwischenzeitlichen Treffer von Paco Alcacer (53.) standen der Rekordtorschütze und United am zweiten Spieltag unter Druck. Alex Telles gelang zunächst der Ausgleich (60.), ehe der über weite Strecken blasse Ronaldo doch noch zuschlug.

Bereits zuvor hatte sich in der Gruppe F Atalanta Bergamo mit 1:0 (0:0) gegen Bern durchgesetzt. Der Heimsieg der Italiener, bei dem Matteo Pessina den entscheidenden Treffer erzielte, wurde von der schweren Verletzung des deutschen Nationalspielers Robin Gosens überschattet. Er verletzte sich nach elf Minuten ohne Fremdeinwirkung, eine Diagnose gibt es allerdings noch nicht. Damit ist fraglich, ob der 27 Jahre alte Gosens für die Länderspiele gegen Rumänien (8. Oktober) und Nordmazedonien (11. Oktober) in der WM-Qualifikation nominiert werden kann. Bundestrainer Hansi Flick will seinen Kader am Freitag bekannt geben.

Durch die 0:3 (0:1)-Pleite des FC Barcelona bei Benfica Lissabon, die Darwin (3./79./Elfmeter) und Rafa (69.) besiegelten, wird die Lage für Trainer Ronald Koeman immer prekärer. Die Katalanen hatten schon die erste Partie mit 0:3 gegen den FC Bayern München, die im Parallelspiel der Gruppe E Dynamo Kiew mit 5:0 (2:0) bezwangen, verloren und schwächeln auch in der spanischen Liga. Zu allem Überfluss sah Eric Garcia auch noch die Gelb-Rote Karte (87.)

Im Spitzenspiel der Gruppe H gewann Juventus Turin mit 1:0 (0:0) gegen den Titelverteidiger FC Chelsea. Der italienische Europameister Federico Chiesa überrumpelte die Londoner Sekunden nach Wiederbeginn. Zenit St. Petersburg schlug Malmö FF aus Schweden mit 4:0 (1:0). Claudinho brachte die Hausherren in Front (9.), ehe Daler Kusjajew (49.), Alexei Sutormin (80.) und Wendel (90. +4) für klare Verhältnisse sorgten. Begünstigt wurde der souveräne Auftritt durch einen Platzverweis gegen Anel Ahmedhodzic, der mit den Händen einen Konter verhindern wollte (53.).

Außerdem sicherte der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi RB Salzburg einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen OSC Lille. Der 19-Jährige verwandelte zwei Strafstöße (35./53.). Für die Franzosen verkürzte Burak Yilmaz (62.). Die Gruppengegner VfL Wolfsburg und FC Sevilla spielten 1:1 (0:0).