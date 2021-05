NBA-Playoffs: Blazers verlieren trotz Lillard-Gala

Die Denver Nuggets haben in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die Portland Trail Blazers ausgeglichen. Denver siegte mit 128:109 im zweiten Spiel der Best-of-Seven-Serie.

Auch der überragende Damian Lillard, der bereits zum zweiten Mal mit mindestens 30 Punkten in einer Halbzeit auftrumpfte, konnte die Niederlage seines Teams nicht verhindern. Der Aufbauspieler erzielte 42 Punkte - darunter acht Drei-Punkte-Würfe - und stellte damit einen NBA-Playoff-Rekord für die meisten Dreier in einer Hälfte auf. Auf der Gegenseite überragte der Serbe Jokic mit 38 Punkten und acht Rebounds. Trotz des Erfolgs müssen die Nuggets aber weiterhin mindestens ein Spiel in Portland gewinnen, um den Heimvorteil in der Serie zurückzuerlangen.

Bucks siegen eindrucksvoll

Die Milwaukee Bucks haben auch ihr zweites Playoff-Spiel souverän gewonnen. Die Bucks bezwangen Vizemeister Miami Heat daheim eindrucksvoll mit 132:98. Angeführt wurde Milwaukee einmal mehr von dem griechischen Superstar Giannis Antetokounmpo, der 31 Punkte markierte, davon alleine neun Zähler in den ersten fünf Minuten.

Nach zwölf Minuten führten die Bucks bereits mit 26 Punkten (46:20), womit sie einen Ligabestwert in einem Playoff-Spiel aufstellten, auch zehn von 15 Dreiern im ersten Viertel gelangen vorher noch keinem NBA-Team. Die Bucks führen somit in der Serie mit 2:0, für die nächsten zwei Spiele geht es nun an den South Beach.