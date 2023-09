Neuer erstmals wieder im FCB-Teamtraining: „Tolles Gefühl“

Nationaltorwart Manuel Neuer hat beim FC Bayern München erstmals seit seinem Unterschenkelbruch vor fast zehn Monaten wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert.

Der 37-Jährige machte sich mit seinen Torhüterkollegen warm und stand bei einigen Übungen mit den Feldspielern im Tor, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte. „Es ist ein tolles Gefühl, mit den Teamkollegen wieder auf dem Platz zu stehen. Darauf habe ich mich sehr gefreut“, sagte Neuer nach dem Training.

Der Kapitän hatte sich im vergangenen Dezember bei einem folgenschweren Skiunfall verletzt, Anfang August war bei ihm Metall am rechten Wadenbein entfernt worden. Ende August hatte er erstmals wieder eine Einheit mit den Torwartkollegen absolviert. Zuletzt hatte er zeitweise wegen Wadenproblemen wieder kürzertreten müssen.

In der Abwehr entspannt sich die Personalsituation bei den Münchnern vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei Pokalsieger RB Leipzig am Samstag. Die Innenverteidiger Minjae Kim und Dayot Upamecano trainierten ebenso wie Thomas Müller wieder mit der Mannschaft. Abwehrspieler Matthijs de Ligt, der am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum einen Schlag aufs Knie bekommen hatte, fehlte hingegen weiterhin. Das Quartett hatte beim 4:0 in der ersten Pokalrunde bei Preußen Münster pausiert.