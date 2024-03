Niederländer stimmen sich mit 4:0 auf Deutschland ein

Es läuft erst in der zweiten Halbzeit besser. Und dann fallen auch die Tore. Bundesliga-Profis haben auch ihren Anteil am klaren Sieg von Oranje gegen Schottland.

Beim Startelf-Debüt von Bayer 04 Leverkusens Jeremie Frimpong hat sich die niederländische Fußball-Nationalmannschaft zunächst schwer gegen den deutschen EM-Auftaktgegner Schottland getan. Am Ende stimmte sich die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman aber mit einem deutlichen 4:0 (1:0) auf das Nachbarschafts-Duell mit der DFB-Auswahl am kommenden Dienstag in Frankfurt/Main ein.

Nach dem sehenswerten Treffer durch Tijjani Reijnders in der 40. Minute gelang Georginio Wijnaldum in der zweiten Halbzeit das 2:0 (72.). Frimpong, der im Oktober vergangenen Jahres beim 1:2 gegen Vizeweltmeister Frankreich eine knappe halbe Stunde gespielt hatte, war zehn Minuten vorher ausgewechselt worden.

Leipzigs Xavi Simons musste in der 77. Minute Donyell Malen von Borussia Dortmund weichen. Zu dem Zeitpunkt wurde auch noch Hoffenheims Wout Weghorst eingewechselt, wenig später sorgte er für den nächsten Treffer der Gastgeber, ehe auch noch Malen (86.) zur Stelle war. Die Schotten sind der erste Gegner für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bei der EM-Endrunde in diesem Sommer.

Deutschlands weiterer EM-Gruppengegner Ungarn gelang unterdessen ein Heimsieg gegen die Türkei. Das Team um RB Leipzigs Keeper Peter Gulacsi gewann mit 1:0 (0:0). Den Treffer erzielte der ehemalige RB-Profi Dominik Szoboszlai drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit per Elfmeter. Neben Schottland und Ungarn trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der EM im eigenen Land vom 14. Juni bis 14. Juli auch noch auf die Schweiz.