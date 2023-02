Odermatt holt Abfahrts-Gold – Dreßen bester Deutscher

Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt hat die Abfahrt bei den alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich gewonnen.

Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen und bislang beste Fahrer der laufenden Saison lag im Ziel in Courchevel 0,48 Sekunden vor seinem zweitplatzierten Dauerrivalen Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen. Dritter wurde überraschend der Kanadier Cameron Alexander.

Der in den vergangenen Jahren von vielen gesundheitlichen Rückschlägen geplagte Thomas Dreßen wurde Zehnter und war damit bester Deutscher. Nach dem Rennen klagte er wieder über Knieschmerzen. Dreßens Teamkollegen Romed Baumann und Josef Ferstl belegten die Plätze 19 und 27. Andreas Sander, vor zwei Jahren noch WM-Zweiter, fuhr nur auf Rang 29.

Für Riesenslalom-Olympiasieger Odermatt war es der erste große Triumph in einer Abfahrt und nach dem vierten Platz im Super-G am Donnerstag ein Befreiungsschlag. Kilde, der in der alpinen Königsdisziplin diesen Winter schon fünf Weltcup-Rennen gewonnen hat, war als Favorit in die WM-Abfahrt gegangen.