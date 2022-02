Olympische Winterspiele

Olympia in Peking: Die Spiele, die hier keiner wollte

Die Olympischen Winterspiele in Peking starten. Und ähnlich wie bei der Fußball-WM in Katar rumpelt es gewaltig: China macht die Veranstaltung wohl zur Propaganda-Bühne, viele Sportler haben auch nich so wirklich Lust. Nur einer lacht: IOC-Chef Bach.