Olympia in Tokio: Sarah Brüßler ist Kajak-Aushängeschild der Rheinbrüder Karlsruhe

Der Weg nach Tokio war lange und steinig. Am Ende aber meisterte ihn die Karlsruher Kanutin Sarah Brüßler mit Bravour.

Als das große Ziel tatsächlich erreicht war, da kannte die Freude zunächst Grenzen. „Du denkst: Jetzt ist alles super toll“, sagt Sarah Brüßler, „aber dann bist Du erst in einem kleinen Loch, weil der ganze Druck weg ist.“ Der Kopf hält mit den Paddelschlägen eben nicht immer mit – zumal wenn es um etwas so Großes wie Olympia geht.

„Dass ich tatsächlich bei Olympia dabei bin, sickert gerade erst so langsam in mein Bewusstsein“, hatte Brüßler Mitte Mai festgestellt. Damals hatte die Kanutin der Rheinbrüder Karlsruhe zusammen mit Melanie Gebhardt (Leipzig) beim olympischen Qualifikations-Wettbewerb im ungarischen Szeged dem Deutschen Kanu-Verband zwei weitere Quotenplätze für Tokio gesichert - und sich selbst so den Weg nach Japan geebnet.

Alles ist ein bisschen aufregender Sarah Brüßler, Kanutin der Rheinbrüder