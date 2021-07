Keine Zuschauer, keine Bestleistungen? Glaubt man einem Professor für Sportpsychologie, geht diese Rechnung in Bezug auf die Olympischen Spiele nicht auf. Auch die meisten Athleten nehmen den Fan-Ausschluss ziemlich gelassen.

Zuschauer-Ausschluss in Tokio

Das Feuer ist schon da – allerdings nur im wörtlichen Sinne. Am Freitag und damit genau zwei Wochen vor der Eröffnungsfeier kam die Olympische Flamme in Tokio an.

Die hiesige Gouverneurin Yuriko Koike nahm im nahezu menschenleeren Komazawa Olympic Park ein goldenes Lämpchen entgegen, in dem ein winziges Lichtlein flackerte. Ein Vorgeschmack auf triste Spiele?

Im übertragenen Sinne, das steht seit Donnerstag fest, wird der Funke jedenfalls nicht überspringen, wenn ab dem 23. Juli rund 11.000 Athleten aus aller Welt um Ruhm, Ehre und Medaillen kämpfen. Die Sommerspiele in Fernost sind die ersten der Geschichte, die ohne Zuschauer stattfinden.