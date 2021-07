Am Telefon hört sich Saeid Fazloula so an, als könne er selbst nicht so ganz glauben, was ihm in den vergangenen Tagen widerfahren ist. Der junge Mann klingt erstaunlich nüchtern, dann aber auch wieder ziemlich aufgewühlt, als er von seiner Odyssee erzählt, die ihn von Karlsruhe aus über Doha bis nach Tokio geführt und manch unvorhergesehene Wendung bereit gehalten hatte.

Zwischendurch kann Fazloula nicht anders, als einfach loszuprusten. Etwa als er von dem verzweifelten Versuch berichtet, in Katar an ein fahrtaugliches Boot zu kommen. Der Kanute der Rheinbrüder Karlsruhe hat sein Lachen wiedergefunden, nachdem er endlich auch körperlich an seinem Sehnsuchtsort angekommen ist: Tokio.

Den Weg des Kanuten zu Olympia hatte zuletzt ein Filmteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in einem Video nachgezeichnet. Würde man auch Fazloulas Anreise nach Japan verfilmen, man käme am Genre Tragikomödie nicht vorbei.