Olympia in Tokio: Alle Ergebnisse und Medaillen im Überblick

Die Olympischen Spiele finden in diesem Jahr in Tokio statt vom 23. Juli bis zum 8. August. Athleten treten in 33 Sportarten gegeneinander an - wenn nicht das Coronavirus ihnen einen Strich durch die Rechnung macht.

Wegen der Pandemie waren die Spiele von 2020 auf 2021 verschoben worden. Doch auch weiterhin gibt es in Japan und weltweit einige Bedenken gegen die Ausrichtung der Olympischen Spiele.

Sportlich ist trotzdem einiges geboten. 339 Wettbewerbe stehen an von Badminton bis Volleyball. Hier im Live-Ticker verpassen Sie keine Entscheidungen und bekommen alle Medaillen-Gewinner mit.