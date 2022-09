Paderborn bleibt Spitzenreiter – Fürth mit Punktgewinn

Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga nach dem fünften Saison-Sieg zurückerobert. Gegen den 1. FC Magdeburg gewannen die Ostwestfalen mit 1:0 (0:0) und zogen damit wieder an Heidenheim vorbei.

Marvin Pieringer erzielte den Treffer des Tages für die Paderborner in der 79. Minute. Die Magdeburger mussten nach einer Roten Karte für Jamie Lawrence (40.) die zweite Hälfte in Unterzahl spielen.

Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth erkämpfte sich in einem spektakulären Spiel gegen den FC St. Pauli ein Unentschieden. Dank des 2:2 (0:1) konnten die Franken die direkten Abstiegsränge vorerst verlassen und stehen nun auf Platz 16. Marcel Hartel (19.) und Connor Metcalfe (85.) trafen für die Hamburger. Branimir Hrgota (48.) glich zunächst aus, bevor Jackson Irvine (52.) per Eigentor die Gastgeber zwischenzeitlich in Führung brachte. Leart Paqarada verschoss zudem in der 72. Minute einen Foulelfmeter für die Gäste.

Nach zuletzt drei Niederlagen musste sich Jahn Regensburg mit einem 0:0 gegen Holstein Kiel begnügen. Am Abend spielt noch der Hamburger SV gegen Karlsruhe (20.30 Uhr/ Sky).