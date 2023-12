Pawlak leitet erstes Kölner Training – Trainersuche hält an

Der 1. FC Köln startet ohne neuen Cheftrainer in das Jahr 2024. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird André Pawlak das erste Training am 2. Januar leiten.

Der 52-Jährige war neben René Wagner und Kevin McKenna einer von drei Co-Trainern unter Steffen Baumgart, von dem sich der Tabellenvorletzte am 21. Dezember getrennt hatte. Die Übergangslösung mit Pawlak verschafft mehr Zeit bei der Suche nach einem neuen Chefcoach. Vor der Einheit will sich Sport-Geschäftsführer Christian Keller zum Stand der Dinge äußern. Für den FC beginnt das neue Fußball-Jahr mit der Partie gegen den 1. FC Heidenheim am 13. Januar.

Pawlak genießt in Köln einen guten Ruf. Als langjähriger Chefcoach-Assistent und ehemaliger U21-Trainer ist er mit den Abläufen im Verein vertraut. Zudem führte er die Mannschaft nach der Trennung von Markus Anfang Ende April 2019 zurück in die Bundesliga.

Laut „Kicker“ wird auch Jaka Cuber Potocnik erstmals mit den Profis trainieren. Die Verpflichtung des Jugendspielers im Januar 2022 hatte dem FC eine Transfersperre für die kommenden beiden Wechselperioden eingebracht. Dessen ehemaliger Club Olimpija Ljubljana hatte den Kölnern vorgeworfen, das damals 16 Jahre alte Talent zum Wechsel angestiftet zu haben und sich dagegen bei der FIFA gewehrt. Die vom Weltverband verhängte Strafe bestätigte der Internationale Sportgerichtshof Cas kurz vor Weihnachten.