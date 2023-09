Auch im zweiten Auswärtsspiel der neuen Bundesligasaison reichte es für die Handballer der Rhein-Neckar Löwen nicht zum ersten Sieg. Anders als in Göppingen, wo sich die Badener zumindest noch zum Unentschieden retten konnten, unterlag die Mannschaft von Sebastian Hinze beim TSV Burgdorf-Hannover mit 29:34 (13:15). Die Gastgeber schwimmen damit weiter auf der Erfolgswelle, während die Löwen noch in den Startlöchern der Bundesliga festkleben.

Die letzte Chance zum Anschluss semmelte der freistehende Jannik Kohlbacher zwei Minuten vor dem Ende unbedrängt über die Querlatte. Es wäre der Anschluss zum 29:31 gewesen und es bleibt fraglich, ob er den Löwen an diesem Tag weitergeholfen hätte, denn die Gastgeber wirkten zu diesem Zeitpunkt zu gefestigt, um sich diesen Erfolg noch aus der Hand nehmen zu lassen. Und sie rechtfertigten diesen Eindruck mit drei weiteren Treffern in der Schlussphase – den Schlusspunkt setzte Torhüter Gade Simon Sandgrav ins leere Löwentor.

Die Löwen bleiben auswärts weiter sieglos

Das hatte in Durchgang eins zunächst noch ganz anders ausgesehen. Eine gute Viertelstunde lang befanden sich beide Mannschaften auf Augenhöhe – mit leichten Vorteilen für die Gäste. 7:5 lagen die Löwen nach zehn Minuten vorne, hatten durch David Moré die Chance, auf 8:5 zu erhöhen. Er scheiterte jedoch an Torhüter Dario Quenstedt. Statt der Drei-Tore-Führung gab es die Wende. „In den entscheidenden Momenten haben uns die Kleinigkeiten gefehlt“, bilanzierte Niclas Kirkelokke, mit sieben Toren erfolgreichster Torschütze der Badener. „Wir haben zu viele Chancen liegen lassen und zu viele Fehler gemacht.“ Ganze 13 technische Fehler waren es in Hannover – gegenüber den 16 in Göppingen zwar eine Verbesserung, aber offensichtlich zu viele gegen eine Mannschaft voller Selbstvertrauen. Über die Fehlerquote habe man in der Halbzeit noch gesprochen. „Wir waren uns sicher, dass wir das Spiel gewinnen, wenn wir das abstellen“, verriet der Däne den Inhalt der Halbzeitansprache, „aber das hat nicht geklappt.“

Ein Grund dafür waren die Gastgeber selbst, denen Trainer Christian Prokop die bisher beste Saisonleistung attestierte: „Das war gegenüber Gummersbach noch einmal eine Steigerung“, freute er sich. Zum anderen aber auch an den Löwen selbst: „Wir sind nicht in unser Tempospiel gekommen, haben zu viele technische Fehler gemacht und waren in der Abwehr nicht konsequent genug“, erklärte David Späth, der mit seinen acht Paraden einen großen Anteil daran hatte, dass die Löwen zur Pause mit zwei Toren Rückstand zumindest noch in Schlagdistanz waren. Näher kamen sie aber auch nicht mehr heran. Nicht nach dem 23:25 (48.) und eben auch nicht nach dem 28:30 (57.). Letztlich spielte Hannover den Sieg sicher nach Hause.

TSV Hannover-Burgdorf: Uscins (6), Vujovic (5), Edvardsson (5), Hanne (5), Büchner (4), Fischer (2), Gerbl (2/2), Gade (1), Steinhauser (1), Michalczik (1), Brozovic (1), Feise (1)

Rhein-Neckar Löwen Kirkelokke (7), Knorr (6), Groetzki (5), Davidsson (3), Moré (2), Gislason (2), Kohlbacher (2), Jensen (1), Zacharias (1).