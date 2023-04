Pogacar spielt mit Konkurrenz – Sieg beim Amstel Gold Race

Radstar Tadej Pogacar hat die Konkurrenz erneut gedemütigt und erstmals das schwere Amstel Gold Race gewonnen. Der zweimalige Tour-de-France-Champion holte sich nach 253,6 Kilometern den Sieg im Alleingang mit großem Vorsprung vor dem Iren Ben Healy und dem britischen Mountainbike-Olympiasieger Tom Pidcock.

Zwei Wochen nach seinem beeindruckenden Triumph bei der Flandern-Rundfahrt feierte Pogacar bei dem Rennen rund um Valkenburg in der Nähe von Maastricht bereits den elften Saisonsieg. Am Mittwoch und Sonntag kann Pogacar nun beim Fleche Wallonne und Lüttich-Bastogne-Lüttich sein Ardennen-Triple komplettieren.

„Ich habe nicht daran gedacht, so früh in die Fluchtgruppe zu gehen. Ich habe gezweifelt, dass ich alleine die Ziellinie erreichen könnte, aber ich habe es geschafft“, sagte Pogacar. Die Entscheidung fiel 28,5 Kilometer vor dem Ziel am Keutenberg. Bei Steigungen von bis zu 22 Prozent ließ der 24-Jährige mit einer Tempoverschärfung die Mitausreißer quasi stehen. „Es war der härteste Anstieg, er hat mir am besten gefallen“, ergänzte der Ausnahmefahrer.

Pogacars größte Widersacher nicht am Start

Deutsche Fahrer spielten keine große Rolle. Maximilian Schachmann, der 2021 Dritter beim Amstel Gold Race geworden war, hatte auf einen Start verzichtet und wird am Montag bei der Tour of the Alps an den Start gehen. Der gebürtige Berliner war auch in diesem Frühjahr wieder durch Krankheiten zurückgeworfen worden.

Pogacar hatte dieses Mal leichtes Spiel, zumal seine großen Widersacher Mathieu van der Poel (Niederlande) und Wout van Aert (Belgien) auf einen Start verzichtet hatten.

Am ehesten war Tom Pidcock, immerhin Solosieger bei der Strade Bianche, noch zugetraut worden, Pogacar Paroli zu bieten. Doch auch der Brite musste kapitulieren. Nach den Frühjahrsklassikern will sich Pogacar auf die Tour de France vorbereiten und sich dort das Gelbe Trikot von Vorjahressieger Jonas Vingegaard (Dänemark) zurückholen.

Im Frauen-Rennen holte sich die Niederländerin Demi Vollering den Sieg. Die WM-Vierte Liane Lippert aus Friedrichshafen spielte lange Zeit eine gute Rolle, musste sich aber am Ende mit Platz 15 begnügen.