Pole Hurkacz gewinnt Titel bei Masters in Shanghai

Zum zweiten Mal holt Hubert Hurkacz einen Titel in der zweithöchsten Kategorie auf der Tennis-Tour. Durch den Triumph verbessert er sich in zwei Ranglisten.

Der polnische Tennisprofi Hubert Hurkacz hat seinen zweiten Masters-Titel auf der ATP Tour gewonnen. In einem packenden Finale von Shanghai setzte sich der 26-Jährige mit 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) gegen den leicht favorisierten Russen Andrej Rubljow durch.

„Was für ein Kampf, besonders emotional“, sagte Hurkacz über seinen Erfolg. Er hatte in seiner Karriere bislang einmal bei einem Masters-1000-Turnier triumphiert, 2021 in Miami. Rubljow schlug nach der Niederlage enttäuscht mit dem Schläger auf seinen Oberschenkel.

Hurkacz rückt durch den siebten Titelgewinn seiner Karriere nah an die Top Ten der Weltrangliste heran und darf sich auch noch Hoffnungen auf die Teilnahme an den ATP Finals machen. Olympiasieger Alexander Zverev war in Shanghai bereits in der Runde der besten 64 ausgeschieden, liegt aber weiter auf gutem Weg für die Qualifikation zum Jahresabschluss der besten Acht der Saison in Turin.