Präsidenten der Regionalverbände fordern Rubiales' Rücktritt

Die Präsidenten der spanischen Fußball-Regionalverbände haben den sofortigen Rücktritt von Verbandschef Luis Rubiales gefordert.

Nach einer langen Sitzung teilte der Verband mit, dass die Präsidenten der Regionalverbände „nach den jüngsten Ereignissen und den inakzeptablen Verhaltensweisen, die dem Image des spanischen Fußballs schwer geschadet haben“, Rubiales nicht mehr im Amt sehen wollen.

Der Chef des spanischen Nationalverbandes RFEF hatte die Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale in Sydney am 20. August auf den Mund geküsst – und damit im In- und Ausland Kritik und Empörung ausgelöst. Einen Rücktritt lehnte er bislang ab.

„Wir werden die entsprechenden Gremien auffordern, eine tiefgreifende und sofortige Umstrukturierung der strategischen Positionen des Verbandes vorzunehmen, um den Weg für eine neue Phase in der Führung des spanischen Fußballs zu ebnen“, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Weltverband FIFA hatte Rubiales bereits für 90 Tage suspendiert und ein Disziplinarverfahren eingeleitet.